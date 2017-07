Signatář Charty 77 Petr Hanzlík nemá nárok na náhradu škody, která mu podle něj vznikla v souvislosti s akcí Asanace komunistické Státní bezpečnosti (StB). Hanzlíkovu žalobu na ministerstvo vnitra zamítl Obvodní soud pro Prahu 7, podle rozsudku je nárok promlčený. Hanzlík se hodlá odvolat. Poukazoval na to, že ho StB donutila vystěhovat se s rodinou do Rakouska, čímž ho připravila jednak o dům, jednak o vyšší důchod plynoucí z jeho někdejšího výhodného zaměstnání výkupčího pro národní podnik Kara. Akce Asanace byl krycí název pro operaci StB, jejímž cílem bylo donutit psychickým i fyzickým nátlakem disidenty, aby sami podali žádost o vystěhování do ciziny. Vedle Hanzlíka byli k emigraci donuceni například duchovní Svatopluk Karásek nebo herec Pavel Landovský.