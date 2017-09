Charita vypravuje kontejner na Haiti, veze výbavu pro šicí dílnu

Výbava pro šicí dílny bude dominovat obřímu kontejneru, který vypraví v příštích týdnech Arcidiecézní charita v Olomouci (ACHKO) na pomoc obyvatelům Haiti. Je výsledkem veřejné sbírky, do které se zapojili lidé i organizace z celé republiky. Díky velké štědrosti byla sbírka čítající také školní pomůcky, knihy, sportovní potřeby či zdravotní pomůcky ukončena o měsíc dříve. Kontejner bude vypraven v listopadu, čeká ho měsíční plavba po moři, řekla ČTK mluvčí ACHO Karolína Opatřilová. Sbírka byla zaměřena na materiální pomoc, cílem bylo také vybavit šicí dílnu, kterou otevřeli spolupracovníci charity v Gonaives. Haiťané by se na šicích strojích měli naučit řemeslu, získat následně práci a začít šít povinné školní uniformy, které si mnozí rodiče nemůžou pro děti dovolit. Dárci do kontejneru věnovali zhruba 80 šicích strojů. "Stroje přišly v lepším stavu, než jsem očekával. Většinou řeším to, že byly dlouho odstavené, nikdo je nepoužíval, jsou tedy zaprášené," uvedl opravář Zdeněk Hýsek. Většina strojů by podle něj mohla vydržet ještě 20 let a více.