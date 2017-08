Energetická společnost ČEZ nemá zájem o těžbu lithia v Česku. V rozhovoru s ČTK to řekl generální ředitel firmy Daniel Beneš. Investice do těžby kovu, který se využívá mimo jiné na výrobu baterií, se mohou podle dřívějšího vyjádření investorů pohybovat v Krušných horách v řádech miliard korun. Do skupiny ČEZ mimo jiné patří společnost Severočeské doly, která na severu Čech těží hnědé uhlí. Tězba lithia v Krušných horách by mohla začít za několik málo let. Od loňského podzimu má všechna povolení k těžbě u Cínovce na Teplicku společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Lithium chce těžit povrchově. Hlubinou těžbu pak v lokalitě plánuje společnost Geomet, kterou vlastní australský European Metals Holdings (EMH). EMH dříve uvedl, že by uvítal, pokud by do holdingu vstoupil strategický český partner.