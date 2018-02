Cestoval Přibáň s přáteli pojede trabantem u Indie až do ČR

Desítky příznivců aut značky Trabant a fanoušci cestovatele Dana Přibáně, který východoněmecké vozítko svými putováními po světě propaguje, se sešli u pražského Rudolfina. Přibáň tam s několika přáteli symbolicky zahájil svou další cestu, která povede z Indie do České republiky; do daleké země však auta pojedou lodí. Místo zvuků vážné hudby, která se obvykle z Rudolfina line, zaplavil pražské nábřeží typický zvuk dvoutaktních motorů. Přijeli totiž i další řidiči, který na vůz s plastovou karosérií nedají dopustit. Podle Přibáně by cesta mohla být poslední, protože po jejím absolvování už budou mít trabanty za sebou cestu po celém světě.

Z jihu Indie plánují cestovatelé projet celou zemi na sever, pak přes Nepál, Čínu, Pákistán, Tadžikistán, Kyrgyzstán dojet do uzbeckého Samarkandu, nejvýchodnějšího bodu první trabantí cesty. Jakmile tam dorazí, bude to znamenat, že objeli už celý svět, uvedl Přibáň. Příprava je podle něj vždy především v různém papírování a zejména ve shánění peněz. Těžko se také shánějí náhradní díly na vozy dávno již nevyráběné, respektive součástky jsou velmi drahé. "Repase trabantu se víc blíží rolls roycu," řekl. Zážitky a peripetie z jeho výprav znají i diváci filmů, které při nich vznikají.