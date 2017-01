03-01-2017 11:33 | Zdeňka Kuchyňová

Český polní chirurgický tým už v Iráku začal pomáhat zraněným spojeneckým vojákům. Při prvním zákroku lékaři amputovali nohu příslušníkovi iráckých milicí, který byl zraněn improvizovaným výbušným zařízením. Česká armáda o tom informovala na svých webových stránkách. Čeští vojenští zdravotníci do Iráku odletěli loni v prosinci, v zemi by měli půl roku působit na americké základně poblíž Mosulu. Ten se irácké síly za pomoci západních spojenců pokouší dostat z rukou radikální organizace Islámský stát. Polní chirurgický tým působí v Iráku na základně, která byla ještě před několika měsíci v držení takzvaného Islámského státu. V jeho okolí jsou podle českých vojáků patrné známky nedávných bojů.

Sociální bydlení v Česku by v budoucnu mohl zajišťovat stát a jeho nový úřad - Centrum pro sociální bydlení. Obce by sociální byty lidem v tísni musely poskytovat jen tehdy, pokud by se do systému sociálního bydlení dobrovolně zapojily. Stát by jim pak dával dotace na investice, provoz a sociální práci. Počítá s tím poslední verze chystaného zákona o sociálním bydlení, kterou sepsalo ministerstvo práce. Podle předlohy by se měla změnit i pravidla pro vyplácení příspěvku na bydlení. K návrhu mají někteří politici i experti výhrady.