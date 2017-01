Zprávy Čeští vědci objevili v lososech na Aljašce tasemnici

16-01-2017 10:49 | Martina Bílá

Vědci z českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR objevili v lososech na Aljašce tasemnici, která může napadnout i člověka. Doposud byl tento parazitický červ známý jako D. nihonkaiense zaznamenán pouze v tichomořském pobřeží Asie. O objevu týmu vedeném parazitologem Romanem Kuchtou informoval i zpravodajský kanál CNN. Člověk se touto tasemnicí může nakazit, pokud by snědl nedostatečně tepelně upravené maso pacifických lososů. Mohlo by se to stát například při konzumaci suši nebo sašimi vyrobených z této ryby.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Čeští vědci objevili v lososech na Aljašce tasemnici 16-01-2017 10:49 | Martina Bílá Vědci z českobudějovického biologického centra Akademie věd ČR objevili v lososech na Aljašce tasemnici, která může napadnout i člověka. Doposud byl tento parazitický červ známý jako D. nihonkaiense zaznamenán pouze v tichomořském pobřeží Asie. O objevu týmu vedeném parazitologem Romanem Kuchtou informoval i zpravodajský kanál CNN. Člověk se touto tasemnicí může nakazit, pokud by snědl nedostatečně tepelně upravené maso pacifických lososů. Mohlo by se to stát například při konzumaci suši nebo sašimi vyrobených z této ryby.

NKÚ: Účetní závěrka ministerstva spravedlnosti měla vážné chyby 16-01-2017 08:36 | Martina Bílá Účetní závěrka ministerstva spravedlnosti za rok 2015 obsahuje chyby za téměř 2,5 miliardy korun. K takovému závěru dospěl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který zveřejnil závěrečnou zprávu. Vedle účetních nedostatků NKÚ zjistil, že resort spravedlnosti poskytl bez souhlasu vlády více než půlmilionový dobrovolný příspěvek do zahraničí, čímž porušil rozpočtová pravidla. Ministerstvo spravedlnosti odmítá, že by porušovalo rozpočtová pravidla. Podle mluvčí resortu Terezy Schejbalové můžou za chyby jen formální nedostatky v účtování.

Počasí 16-01-2017 08:36 | Martina Bílá Většinou oblačno, místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. Teploty -5 až -1 °C.

Palachův čin je podle Sobotky velmi silnou součástí českých dějin 16-01-2017 08:35 | Martina Bílá Za velmi silnou a velmi tragickou součást českých dějin považuje premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) sebeupálení studenta Jana Palacha v lednu 1969. Jeho památku uctil v pondělí ráno na místě oběti před Národním muzeem v Praze. Spolu s ministry za ČSSD položil předseda vlády k pomníku kytici a zapálenou svíčku. Čin studenta, který se na protest proti vývoji v Československu po okupaci vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 polil hořlavinou a zapálil, si připomínají i další politici a studenti po celé republice.

Sport 16-01-2017 08:35 | Martina Bílá Tomáš Berdych a Kristýna Plíšková postoupili na Australian Open do druhého kola. Naopak s prvním grandslamem sezony se rozloučila Kateřina Siniaková, vítězku nedávného turnaje v čínském Šen-čenu vyřadila Němka Julia Görgesová ve třech setech 3:6, 6:3 a 6:4.

Stát, firmy a odbory projednají odliv zisků i přijímání Ukrajinců 16-01-2017 08:34 | Martina Bílá Odliv zisků z Česka, přípravu velkých staveb či přijímání pracovníků z Ukrajiny dnes projedná tripartita, společný orgán vlády, firem a odborů. Na programu je návrh sektorové a progresivní daně, kterou chce vláda zamezit odlivu zisků. S opatřením ale nesouhlasí Hospodářská komora ČR. Diskutovat se bude také o zrychlení vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty z Ukrajiny, což má pomoci řešit nedostatek pracovních sil v Česku.

Vláda posoudí, zda má ČNB určovat parametry úvěru na bydlení 16-01-2017 08:34 | Martina Bílá Česká národní banka by měla od července získat pravomoc určovat parametry úvěru na bydlení. Novelu zákona o ČNB dnes projedná vláda, v současnosti centrální banka vydává parametry pro úvěry na bydlení formou doporučení. Ministři budou také rozhodovat o poskytnutí půjčky 40,5 miliardy korun Mezinárodnímu měnovému fondu, která má nahradit předchozí půjčky fondu. Peníze by měly jít z devizových rezerv České národní banky a stát by měl za ně nabídnout záruku. Peníze ČR půjčovala MMF i v předchozích letech.

Pochod na podporu Sýrie dorazil do Prahy, prošel kolem ambasády 15-01-2017 16:57 | Martina Bílá Účastníci pochodu na podporu syrského města Halab (Aleppo) dorazili do Prahy. Několik desítek jich po Vánocích vyrazilo z Berlína, na část trasy přes hlavní město se průvod rozrostl asi na 200 lidí. Účastníci prošli kolem syrské a ruské ambasády. Zastavili se také u Palachova pomníku na Alšově nábřeží. Pochodem, který iniciovala novinářka a blogerka Anna Albothová, chtějí účastníci vyjádřit solidaritu s lidmi nejen v Halabu. Příchod průvodu doprovázel křik několika odpůrců.

Zaměstnavatelé čekají letos růst ekonomiky o 2,5 až 3,1 procenta 15-01-2017 15:11 | Martina Bílá Zástupci tuzemských podniků očekávají v letošním roce pokračování růstu české ekonomiky o 2,5 až 3,1 procenta. Přispěje k němu zejména čerpání strukturálních fondů EU, naopak brzdit jej bude nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Vyplývá to z ankety ČTK mezi zaměstnavatelskými svazy. Česká národní banka předpokládá za rok 2016 růst o 2,8 procenta, letos pak o 2,9 procenta.