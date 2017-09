Čeští politici ocenili čtvrté vítězství Merkelové v řadě

Čeští politici vyzdvihli to, že se německým konzervativcům CDU/CSU pod vedením kancléřky Angely Merkelové povedlo počtvrté za sebou vyhrát parlamentní volby. Za varovný signál ale označili to, že se na třetí místo za sociální demokraty (SPD) vyšplhala podle prvních odhadů protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD). "Čtvrté volební vítězství Angely Merkelové v řadě je důkaz, že v Německu vládne spokojenost," uvedl na twitteru ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Předseda ODS Petr Fiala poukázal na to že obě dosavadní vládní strany ztratily a "část německých voličů se rozhodla protestovat především proti migrační politice".