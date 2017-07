Na zahraniční mise do Makedonie a Srbska odjelo 55 českých policistů. Budou pomáhat s ostrahou hranic. Vrátí se v polovině září, kdy je vystřídají další kolegové. Novinářům to řekl ekonomický náměstek policejního prezidenta Petr Petřík. Čtyřicítka policistů bude v Makedonii střežit hranici s Řeckem, zbylí budou v Srbsku hlídat na hranici s Bulharskem. Do Makedonie odjel kontingent podvanácté, do Srbska se policisté vydali počtvrté.