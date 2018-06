Lékaři v pražské Všeobecné fakultní nemocnici testují nový lék proti rakovině prsu. Látka MitoTam způsobí, že buňky napadené rakovinou samy sebe zničí. Přípravek už úspěšně prošel laboratorními zkouškami. Státní ústav pro kontrolu léčiv proto lékařům povolil, aby látku začali testovat taky na pacientech. Pokud se nový lék osvědčí, lékaři by ho mohli podle vpřednosty onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Luboše Petruželky standardně začít využívat do dvou let.