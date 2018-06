Čeští Lékaři bez hranic poskytli loni pomoc v hodnotě 76 milionů

Česká kancelář mezinárodní humanitární a zdravotnické organizace Lékaři bez hranic financovala loni díky dárcům humanitární pomoc v hodnotě 76 milionů korun. Šla do 13 zemí, na mise vyjelo 44 spolupracovníků organizace z Česka a Slovenska. "Peníze nám svěřené směřují do míst největších krizí, ať už jde o Blízký východ s pokračujícími krizemi v Jemenu, Iráku či Sýrii, nebo třeba o pomoc v ohromných uprchlických táborech v Bangladéši," uvedl ředitel české kanceláře Lékařů bez hranic Pavel Gruber. Například v Mexiku pomáhali po zemětřesení, v Kyrgyzstánu s léčbou tuberkulózy, ve Svazijsku pacientům s HIV a AIDS, v Nigeru podvyživeným dětem. Na Ukrajině pomoc směřovala do oblasti Mariupolu poblíž konfliktní zóny.