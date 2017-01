Čeští instruktoři pojedou do Iráku

20-01-2017 16:43 | Milena Štráfeldová

Česko plánuje vyslat pět policejních instruktorů do Iráku, kde se budou podílet na výcviku zdejších bezpečnostních sil. Jejich mise by mohla začít v únoru a potrvá do konce roku 2018. Náklady se odhadují na 20 milionů korun. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) o tom bude na jednom z příštích jednání informovat vládu.