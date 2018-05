Čeští hokejisté vydřeli na MS výhru nad Slováky 3:2 v prodloužení

Čeští hokejisté porazili v prvním zápase na mistrovství světa v Kodani Slovensko 3:2 v prodloužení. Svěřenci trenéra Josefa Jandače po gólech v oslabení dvakrát prohrávali. Dlouhá česká power play nakonec přinesla vyrovnání, deset sekund před koncem normální hrací doby prostřelil Čiliaka jeho klubový spoluhráč Martin Nečas. Češi pokračovali v aktivitě i v prodloužení a podařilo se jim dokonat obrat. Duel rozhodl v 63. minutě Dmitrij Jaškin. Stínem zápasu bylo zranění Nečase, který v prodloužení po kontaktu s Čiliakem upadl na mantinel. Druhý zápas na turnaji čeká český tým dnes se Švédskem.

"Byly to obrovské nervy, tlačil jsem puk očima do slovenské branky, alespoň tak jsem se snažil klukům pomáhat. Už se zdálo, že to nedopadne, najednou jsme ale rychle otočili hru, Martin Nečas tam krásně zavěsil a bylo vyrovnáno," uvedl brankář Pavel Francouz. Se ziskem dvou bodů byl s ohledem na vývoj zápasu spokojený. Francouz je přesvědčený, že obrat pomůže mladému výběru po stránce sebedůvěry.