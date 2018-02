Čeští hokejisté prohráli s Rusy 0:3 a budou hrát o bronz

Čeští hokejisté si o zlato v Pchjongčchangu nezahrají. V semifinále olympijského turnaje podlehli svěřenci kouče Josefa Jandače ruskému týmu 0:3 a čeká je pouze boj o bronz. Kapitán české hokejové reprezentace Martin Erat se jen těžko vyrovnával s porážkou. Šestatřicetiletá opora Brna však věří, že se z nezdaru Češi oklepou a v sobotu získají bronzovou medaili. "Je to zklamání, přijeli jsme si sem pro zlato. Takové zápasy, bohužel, jsou a budou. Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas. Třicet sekund nás stálo zápas," poukázal Erat na krátkou pasáž na přelomu 28. a 29. minuty, kdy sborná dvakrát skórovala. Sborná má s postupem do finále i jistotu medaile. Češi hráli od začátku s favoritem povedenou a vyrovnanou partii, v níž jim ale k lepšímu výsledku scházelo to nejdůležitější - góly. Češi vsadili na zápas desítky miliony korun a utkání se stalo nejsázenějším na hrách. Lidé sázeli spíše srdcem, takže většina z nich prohrála. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími sázkovými kancelářemi. Němečtí hokejisté porazili Kanadu 4:3 a budou v neděli bojovat o zlato s Rusy. Kanadu čeká boj o bronz s Českem.

Čeští biatlonisté obsadili v závěrečné štafetě na 4x7,5 kilometru na olympijských hrách v Pchjongčchangu sedmé místo. Ondřej Moravec po úvodním úseku předal na sedmém místě, Michal Šlesingr dokonce po polovině závodu vytáhl tým do čela, ale na třetím úseku selhal při své premiéře v Koreji Jaroslav Soukup. Musel na jedno trestné kolo a srazil české kvarteto na šestou příčku. Finišman Michal Krčmář si po dalším trestném okruhu ještě o pozici pohoršil. Nečekané zlato získali Švédové. Druhé místo obsadilo Norsko a třetí dojelo Německo.

Unikátní záběry zprostředkovala lyžařka Nikol Kučerová divákům z olympijského závodu skikrosařek. Jako jediná ze startovního pole se ve Phoenix Parku nebála připnout si na helmu malou kameru a diváci měli možnost sledovat jízdu a souboje na trati z jejího pohledu. "Jsem aspoň v něčem dobrá," usmála se trošku smutně Kučerová, která vypadla ve čtvrtfinále a obsadila 14. místo. S kamerou na hlavě jezdila podobně jako snowboardcrossařka Eva Samková při cestě za bronzem. Před závodem přišli organizátoři znovu, jestli si kameru vezme i na rozjížďky. "Neomezuje mě to a oni byli hrozně rádi, protože jsem zjistila, že žádný jiný skikrosař s tím nechtěl jet. Aspoň mi děkovali, že jsem natočila nejlepší obrázky ze závodu," dodala. Natočené záběry slouží skikrosařkám k lepšímu nastudování trati. I Kučerová si tréninkové jízdy v olympijské vesnici s trenéry večer pouštěla.