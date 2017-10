Čeští europoslanci kritizují zásah španělské policie v Katalánsku

Čeští europoslanci kritizují zásahy španělské policie proti voličům v katalánském referendu o nezávislosti. Postup policistů, kteří použili i gumové projektily, je podle nich brutální a věc by si zasloužila odsouzení ze strany Evropské komise. Celý incident navíc posílí katalánské separatisty, shodli se dnes v pořadu Otázky Václava Moravce Pavel Svoboda (KDU-ČSL), Kateřina Konečná (KSČM) a Stanislav Polčák (STAN, zvolen za TOP 09).

"Španělská vláda se střílí do vlastní nohy. Tím, že použije brutální metody, byť k podpoře současného stavu jejich ústavních zásad, tak to přehání," řekl Svoboda. Podle něj se ukazuje, že problémy s demokracií nejsou jen v Maďarsku nebo v Polsku. "Teď se k tomu asi přidává Španělsko. Tohle je něco, co má k řádnému fungování demokracie trošku daleko," řekl.

Také Polčák vidí postup španělské policie jako počínání "za hranou". "Není možné proti voličům, kteří nesou volební lístek, střílet gumové projektily. Mně to připomíná obrázky z Ruska, to snad nejsou obrázky ze Španělska roku 2017," řekl. Reakce španělské policie je podle něj přehnaná a měla by ji odsoudit Evropská komise.

S tím souhlasí i Konečná a předpokládá, že odsuzující postoj přijme i Evropský parlament na své nadcházející plenární schůzi.