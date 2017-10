Čeští autoři promluví o Chartě 77 na veletrhu knih ve Frankfurtu

Literární historik Martin Putna či spisovatel Jáchym Topol budou zastupovat Českou republiku na největším evropském knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Národní stánek letos zajišťuje Moravská zemská knihovna v Brně, veletrh začíná 11. října, uvádí tisková zpráva knihovny.

Hlavním tématem českého stánku bude Charta 77 a český underground. Kromě Putny a Topola budou ve Frankfurtu také spisovatel Eugen Brikcius nebo editor a překladatel undergroundových textů Martin Machovec. "V Chartě fungovalo něco fantastického, a to vzájemnost. Tlakem doby a režimu tam spolu pracovali například evangelíci, exkomunisti, dlouhovlasí hipíci, takže lidé, co by spolu normálně nekomunikovali," řekl signatář Charty Jáchym Topol.