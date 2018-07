Český záchranář věří v záchranu všech uvízlých thajských chlapců

Zástupce náčelníka českých speleologických záchranářů Mojmír Záviška věří, že se podaří zachránit všech 12 chlapců i jejich trenéra, kteří před dvěma týdny zůstali uvěznění v thajském komplexu jeskyní. Řekl to ČTK v reakci na to, že se dnes záchranářům a potápěčům podařilo dostat ven první čtyři chlapce. Podle Závišky záchranný tým využil toho, že opadla voda a je málo zatopených míst. Uvězněná skupina zůstala asi čtyři kilometry od vchodu do jeskyně, některé její části jsou pod vodou.

Záchranáři včetně potápěčů dnes dostali ven první čtyři hochy. Čeští speleologové byli k možnosti vyvést chlapce ven pomocí potápění skeptičtí, protože se podle nich dobrý jeskyní potápěč trénuje několik let, voda je kalná, v jeskyni je tma a proplouvá se těžkým a někdy úzkým terénem. Podle Závišky však záchranářský tým využil toho, že opadla voda. "Co jsem slyšel, už je tam snad jen jedno místo, kde je potřeba se potopit. V tom kratším potápěcím úseku měly děti potápěčskou masku," uvedl Záviška.