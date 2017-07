Český start-up Heaven Labs chce expandovat do Spojených států se svojí superpotravinou Mana. V Kalifornii plánuje výrobu i sklady. Nyní vyváží do 26 zemí světa. Firma letos očekává obrat 100 milionů korun, dvakrát tolik co loni. Největší zájem o "jídlo ve formě nápoje" je v Německu, kam šlo v prvním pololetí 3000 zásilek. ČTK to řekl zakladatel společnosti Jakub Krejčík. Nápoj a prášek Mana dokáže podle výrobce zcela nahradit běžnou stravu. Podíl exportu na tržbách dosahuje v letoším roce 27 procent obratu. Za rychlým růstem vývozu, který meziročně stoupl o 93 procent, je ve značné míře zavedení dopravy zdarma po celé Evropě, ale také otevírání nových skladů, ze kterých se do příslušných států i jejich sousedních zemí produkty lépe expedují.