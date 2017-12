Český export v příštím roce zpomalí

Export tuzemských firem poroste i v příštím roce, tempo růstu by ale mělo zpomalit na tři až pět procent. Hlavní brzdou vývozu bude pokles poptávky po automobilech v Evropě. Pozvolnému posilování kurzu koruny k euru se exportéři mohou přizpůsobovat zvyšováním produktivity, problém by pro ně představovalo zpevnění kurzu pod 24,50 Kč za euro. Vyplývá to z ankety ČTK mezi analytiky a podnikatelskými svazy. Díky hospodářskému růstu v eurozóně budou podmínky pro český export v roce 2018 nadále pozitivní. "Nicméně očekáváme, že během roku začne postupně klesat evropská poptávka po automobilech, která se po čtyřech letech nepřerušeného růstu nejspíš dostává do bodu nasycení," uvedl analytik UniCredit Bank Jiří Pour. Automobilový segment tvoří třetinu českého exportu.