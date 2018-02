Český dům v Pchjongčchangu byl otevřen

Čeští sportovci, fanoušci i zahraniční hosté mohou od dnešního dne oficiálně navštívit Český dům na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Prostory, v nichž budou moci slavit své úspěchy, ale i odpočívat nebo se setkávat s hosty, slavnostně otevřeli předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, předseda Senátu Milan Štěch, velvyslanec Tomáš Husák a prezident Slovenska Andrej Kiska. Jeho český protějšek Miloš Zeman se z akce omluvil. "My na Slovensku vám vždy držíme palce, držte je i vy nám, a když budeme někdy bojovat proti sobě, třeba v hokeji, tak budeme samozřejmě fandit své zemi. Společně si ale přejme úžasné sportovní zážitky," dodal slovenský prezident.

Český dům vznikl v pobřežním městě Kangnung - dějišti hokejových zápasů a soutěží v rychlobruslení či krasobruslení. Je bezprostředně proti olympijské vesnici. Sportovci ubytovaní v ní jej vidí přímo z okna. "Je super, že to máme jen přes silnici a můžeme sem chodit často. V noci vidíme, jak svítí," řekl krasobruslař Martin Bidař. Vedle krasobruslařů na slavností zahájení dorazili i bobisté, kteří dnes mají volný den, a proto se rozhodli jej zpestřit cestou z horského střediska do přímořského. Na rozdíl od osmnáctiletých krasobruslařů se okamžitě vydali na pivo. Projekt Českých domů na olympiádách funguje již od Barcelony v roce 1992, ale dlouho byl uzavřený veřejnosti. Zpřístupněn byl poprvé během letních her v Londýně 2012, navštívilo ho tehdy 80 tisíc lidí a sklidil obrovský úspěch. V Pchjongčchangu je nejblíže sportovcům, co kdy byl. Součástí domu je konzulární jednatelství.