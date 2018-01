Český designér má po židli a autě světovou cenu za kartáček

Český designér Petr Novague dostal cenu Good Design Award, nejstarší světovou cenu za design a inovace. Ocenění mu přinesl barevný kartáček na zuby Spokar I X pro Spojené kartáčovny a je již třetím tímto oceněním Novaquovy tvorby. ČTK to dnes řekla mediální zástupkyně studia Novague Martina Pařízková. Ceny se udílejí na přelomu roku, o ocenění kartáčku tvůrci informovali poté, co se dohodla jeho výroba. Ne všechny výrobky, principy a inovace, které sbírají designové ceny, se pak skutečně dostanou do světa. Kartáček, podobně jako letos třeba další český zástupce, firma mmcité s betonovým odpadkovým košem Better, uspěl v konkurenci několika tisíc přihlášených produktů ze 48 zemí.

Novaque, občanským jménem Petr Novák, vystudoval produktový design na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, design studoval i v Německu a na Slovensku. Kromě své celohliníkové stohovatelné židle Edge bodoval v také několikrát v soutěži Red Dot. Navrhl design smartphonu Verzo nebo nový model kola Favorit.