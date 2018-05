Český Aeroholding po fúzi s Letištěm Praha skončí, rozhodla vláda

Český Aeroholding skončí. Spojí se do jedné firmy s Letištěm Praha, které bude nástupnickou společností. Rozhodla o tom vláda, která projednala fúzi obou firem. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to oznámil premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Letiště Praha bylo klíčovým aktivem Českého Aeroholdingu, který dosud fungoval jako vlastník veškeré letištní infrastruktury, zatímco Letiště Praha mělo na starosti chod letiště. Firmy se spojí zpětně k 1. lednu 2018, fúze pak bude zapsána k 1. srpnu do obchodního rejstříku.