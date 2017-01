Zprávy Česko zažilo nejstudenější noc letošní zimy, teploty klesaly až k minus třiceti

07-01-2017 14:19 | Libor Kukal

Teploty v sobotu ráno místy klesly až pod minus třicet stupňů Celsia. Nejchladněji bylo na šumavské Rokytské slati, kde teplota podle posledního měření meteorologů klesla na minus 34,6 stupně. Teplotní rekordy platné pro 7. leden padly asi na deseti procentech stanic, které měří třicet a více let, řekl Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Předpověď počasí 07-01-2017 15:09 | Libor Kukal Oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno až jasno. Během odpoledne od západu v Čechách a později večer i na západě Moravy občasné sněžení. Nejvyšší teploty -10 až -6 °C.

Signatáře Charty 77 mrzí, že se Česko odklání od podpory lidských práv 07-01-2017 15:07 | Libor Kukal V pražské Lucerně se v sobotu u příležitosti 40. výročí vzniku Charty 77 sešli její signatáři a další disidenti, kteří sehráli klíčovou roli při její organizaci. Na konferenci nazvané Charta vlastníma očima, která předchází večerní oslavě, zazněly nejen vzpomínky na okolnosti vzniku a fungování této opoziční iniciativy, ale i kritika současné české vlády, že se odklání od aktivní ochrany lidských práv v zahraničí. Odklon kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD) od prosazování lidskoprávní agendy kritizoval v úvodu dnešní konference filozof a bývalý poslanec i senátor Daniel Kroupa. Na český stát podle něj přešlo dědictví, podle kterého dlouhodobě obhajoval lidská práva. "Teprve u poslední vlády jsme svědky toho, že stát z důvodu obchodních zájmů se tohoto dědictví zřekl," uvedl. Kroupa připomněl, že Charta 77 a disent by nemohly existovat bez podpory ve svobodném zahraničí, kde se zajímali o dění v Československu.

Sáblíková získala na ME ve víceboji díky skvělému finiši stříbro 07-01-2017 15:04 | Libor Kukal Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala stříbrnou medaili na mistrovství Evropy ve víceboji. Z triumfu se v nizozemském Heerenveenu radovala domácí Ireen Wüstová, která tak má ve sbírce pět kontinentálních titulů stejně jako česká reprezentantka. Trojnásobná olympijská vítězka Sáblíková v nově zrekonstruované hale Thialf obhajovala triumf z loňského šampionátu, od začátku však za Wüstovou zaostávala. Na pětistovce byla svěřenkyně trenéra Petra Nováka pátá, na trojce druhá, na patnáctistovce třetí a závěrečnou pětku vyhrála, díky čemuž předstihla do té doby druhou Antoinette de Jongovou z Nizozemska. Sáblíková tak získala jubilejní desátou medaili z ME.

Naděžda Savčenková se chystá do Prahy, setká se s českými poslanci 07-01-2017 15:02 | Libor Kukal Ukrajinská poslankyně Nadija Savčenková se během návštěvy Česka setká se zástupci neziskových organizací i poslanci. ČTK to sdělil lidovecký europoslanec Pavel Svoboda, který ji do Prahy pozval. Svoboda uvedl, že Savčenková má v Česku řadu příznivců. Vojenská letkyně a politička byla v Rusku zatčena a souzena kvůli podílu na vraždě dvou ruských novinářů během konfliktu na východě Ukrajiny. Svou vinu nikdy neuznala, uvádí, že byla do Ruska zavlečena násilím poté, co ji zajali proruští separatisté.



"Vím, že spousta lidí v České republice dělala akce na její podporu," uvedl Svoboda. "Já jsem se zapojil do protestní hladovky za propuštění Savčenkové, kterou jsme drželi s kolegy z Evropského parlamentu, kde jsem se s paní Savčenkovou také setkal," uvedl Svoboda. Savčenková podle něj tehdy vyjádřila přání lépe poznat Prahu, kde neplánovaně strávila několik hodin, když letěla do Bruselu. Svoboda dodal, že projevila zájem setkat se s řadou osobností, jejich jména ale neprozradil. Poslankyně ukrajinského parlamentu bude v Česku od středy do pátku. Během prvního dne se v prostorách Knihovny Václava Havla setká se zástupci neziskových organizací. Ve čtvrtek vystoupí na tiskové konferenci v pražském paláci Lucerna. V pátek ráno ji čeká setkání s členy Parlamentu.

Karolína Plíšková vyhrála turnaj v Brisbane 07-01-2017 14:21 | Libor Kukal Tenistka Karolína Plíšková porazila ve finále v australském Brisbane Francouzku Alizé Cornetovou jasně 6:0, 6:3 a získala svůj sedmý titul v kariéře. Díky tomu se v žebříčku posune z šestého na páté místo.

Na výzkum sloních nemocí přispěli lidé v Ostravě přes 800 tisíc korun 07-01-2017 14:16 | Libor Kukal Přes 800.000 korun se ostravské zoologické zahradě podařilo za bezmála tři roky získat do sbírky na výzkum sloních nemocí. Peníze podpoří výzkum nemocí slonů, kterým se zabývá berlínský institut pod vedením Thomase Hildebrandta, který je celosvětově uznávaným odborníkem nejen v oboru veterinární medicíny, ale také na poli výzkumu a ochrany přírody. Institut si v těchto dnech od zoo převzal další šek a zahrada chce ve sbírce pokračovat, řekla ČTK mluvčí zoo Šárka Nováková. K vyhlášení sbírky zoo inspirovala v roce 2014 sloní samička, která se v zahradě narodila, ale už od narození měla problémy s příjmem potravy a i přes veškeré úsilí ošetřovatelů nepila mateřské mléko. Ošetřovatelé už tehdy poukazovali na značná zdravotní rizika, protože podle dostupných informací nebyl zaznamenán případ, kdy by do dospělosti přežilo slůně, které v dostatečném množství nepilo mateřské mléko. Přestože samička Sumitra řadu měsíců bez problémů prospívala a stala se miláčkem návštěvníků zoo, loni v lednu náhle uhynula.

Čeští vojáci odjíždějí na cvičení do Litvy 07-01-2017 14:15 | Libor Kukal Vojáci z lehkého motorizovaného praporu z Bučovic dnes začali nakládat techniku na vlak, kterým odjedou na cvičení do Litvy. Pokračovat budou s nakládáním i v neděli, odpoledne by měli odjet. Jde o cvičení Training Bridge 2017, na němž se loni dohodly státy visegrádské čtyřky s pobaltskými zeměmi kvůli obavám z Ruska. Pro pozemní síly jde o premiéru na cvičení na území Litvy, řekl ČTK mluvčí sedmé mechanizované brigády Ladislav Kabát. Do Litvy, kde se bude cvičit v okolí přístavního města Klaipeda, zamíří 112 českých vojáků, z toho z Bučovic 101. "Jsme první jednotka, která na cvičení do Pobaltí jede," uvedl Kabát. Na místě se vystřídají ještě slovenské, polské a maďarské jednotky.

V ČR je plošná epidemie chřipky, nemocných přibývá hl. na Moravě 06-01-2017 15:51 | Zdeňka Kuchyňová V Česku je plošná epidemie chřipky. Akutní respirační choroby a chřipku má 1528 lidí z 100.000 obyvatel, tedy o téměř 49 procent více než před týdnem. Nemocných přibylo ve všech věkových kategoriích a ve všech krajích, zejména ale na Moravě. Hygienici evidují i několik závažných případů v souvislosti s onemocněním chřipkou a na severu Moravy v tomto týdnu i jedno úmrtí. V některých regionech proto doporučili nemocnicím a lůžkovým sociálním zařízení, aby omezily návštěvy.