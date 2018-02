Českou republiku budou od neděle až do druhé poloviny týdne sužovat silné mrazy, varoval Český hydrometeorologický ústav. Až do druhé poloviny příštího týdne očekávají minimální teploty od minus 15 do minus deseti stupňů Celsia. V tradičně nejstudenějších místech ale může teplota klesnout i pod minus 30.

Oteplovat by se mělo začít až na konci příštího týdne. Meteorologové doporučují lidem chránit se více vrstvami teplého oblečení, teplými botami, rukavicemi a pokrývkou hlavy.