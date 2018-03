Česko vyjednává s Pákistánem smlouvu o předávání vězňů

Česko chce s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů. Ministerstvo spravedlnosti snahu zdůvodňuje případem Češky zadržené v Pákistánu kvůli podezření z pokusu pašovat ze země drogy. Mladá žena je téměř dva měsíce ve vazbě v pákistánské věznici. V případě, že bude odsouzena, ji hrozí několik let vězení. Pokud smlouva bude uzavřena, měla by se vztahovat i na tento případ. Pákistán má nyní takovou smlouvu sjednanou pouze s jediným evropským státem, Velkou Británií. Podle sdělení ministerstva se zatím ohledně smlouvy uskutečnilo jedno jednání. Mělo by pokračovat v první polovině roku v Praze. Smlouva by podléhala ratifikaci prezidenta po souhlasu Parlamentu.