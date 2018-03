Česko vydalo hackera Nikulina do USA, Rusko je zklamané

Česko vydalo údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. Odletěl v noci na pátek, potvrdilo ministerstvo spravedlnosti. Rusko, které mělo o Nikulina také zájem, nad tímto krokem vyslovilo politování. Spojené státy ho naopak vítají. Vydání Nikulina umožnilo ministrovi Robertu Pelikánovi (ANO) rozhodnutí Ústavního soudu, který odmítl Nikulinovu stížnost jako zjevně neopodstatněnou. Ministr uvedl, že žádost USA byla důvodnější. Podle Rusova advokáta Martina Sadílka je ale vydání "na hraně zákonnosti". Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček postup označil za netradiční.

Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Od té doby byl ve vazbě na Pankráci. O Nikulinovi mluvil tento týden se svými českými kolegy šéf Sněmovny reprezentantů USA Paul Ryan, který je na návštěvě v Česku. Odmítl ale, že by se pokoušel vyvíjet nátlak na české představitele. Pelikán se rozhodl Nikulina vydat do USA, protože je tam prý stíhán pro závažnou trestnou činnost. Čin, pro který žádalo Nikulina Rusko, označil ministr za bagatelní. Pelikán v únoru řekl, že ho prezident Miloš Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska.