Česko trvá na vydání Krejčíře, extradici pokládá za veřejný zájem

Vydání podnikatele Radovana Krejčíře do České republiky je ve veřejném zájmu, a proto ministerstvo spravedlnosti nadále trvá na jeho extradici z Jihoafrické republiky. Úřad to uvedl na dotaz ČTK, zda vzhledem k odsouzení Krejčíře v JAR a jeho dalším stíháním v cizině neuvažuje o stažení extradiční žádosti. Ministerstvo připomnělo, že Česko na muže vydalo několik mezinárodních zatykačů pro trestnou činnost spáchanou na českém území. Krejčíř si nyní v JAR odpykává 35 let vězení za obchodování s drogami a pokus o vraždu. Tamní soud v pátek rozhodl, že podnikatel může být vydán do Česka. Rozhodnutí zatím není pravomocné a konečné slovo bude mít jihoafrický ministr spravedlnosti. Krejčíř stojí JAR miliony randů kvůli nezbytným bezpečnostním opatřením - údajně se několikrát pokusil o útěk z věznice.