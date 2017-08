Česko podalo k Soudnímu dvoru EU žalobu na evropskou směrnici o zbraních. Země požaduje zneplatnění směrnice a s žalobou podala také návrh na odklad účinnosti směrnice, kterou by měly členské státy EU zavést do svých právních řádů nejpozději do poloviny září 2018. ČTK o tom informovalo ministerstvo vnitra, které žalobu vypracovalo společně s ministerstvem zahraničí. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) ČTK sdělil, že žalobu považuje za jedinou možnost ochrany před dopady směrnice. Podle něj norma může ohrozit vnitřní bezpečnost země, protože se díky ní může velké množství zbraní dostat na černý trh.