Česko otevře honorární konzulát ve Finsku

Česká republika otevře druhý honorární konzulát ve Finsku. Posílením diplomatického zastoupení chce Česko posílit možnost ekonomické spolupráce mezi oběma zeměmi, uvedlo na dotaz ČTK ministerstvo zahraničí. Konzulát v Oulu by měl začít fungovat v řádu týdnů, čeká se na oficiální povolení hostitelské země. Do jeho působnosti budou spadat regiony na severu Finska. Mluvčí ministerstva Irena Valentová dodala, že diplomacie reaguje na ekonomický rozmach dotyčných regionů, do nichž se přesouvají podniky působící v sektoru IT a nových technologií. Česko má v zemi, kterou nedávno navštívil předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO), velvyslanectví a honorární konzulát v Tampere. Honorární konzuláty neslouží pouze obchodním účelům. Bývají otvírány také v místech, kde diplomacie registruje početnější skupiny českých občanů například v letních měsících.

Podle informací z webu ministerstva zahraničí žije ve Finsku trvale kolem 560 českých občanů. V zemi fungují dva krajanské spolky a česká komunita udržuje i neformální komunikaci prostřednictvím skupin na sociálních sítích. Skandinávská země známá kvalitním školstvím je také stále oblíbenější mezi Čechy, kteří chtějí část studia absolvovat v zahraničí.