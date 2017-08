Česko odkoupí vepřín v Letech, schválila vláda

Česko odkoupí vepřín v Letech na Písecku, který stojí na místě bývalého protektorátního koncentračního tábora pro Romy. Vláda krok schválila, uvedl na twitteru ministr pro lidská práva a legislativu Jan Chvojka (ČSSD). Stát dosud nezveřejnil částku, na níž se domluvil se současným vlastníkem vepřína, společností AGPI, která přijala nabídku kabinetu před dvěma týdny. Místopředseda představenstva společnosti AGPI Jan Čech ČTK sdělil, že zatím neví za kolik vláda vepřín odkoupí, a proto nebude cenu komentovat. Chov prasat by měl v Letech na Písecku skončit do půl roku. Současní majitelé mají do té doby podle ministra Chvojky ještě nasmlouvané kontrakty.

O odkupu a zbourání vepřína diskutovalo už několik vlád, cena ale nikdy nepadla. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) už dřív řekl, že jeho kabinet by chtěl jednání dotáhnout do konce. Společnost AGPI původně upřednostňovala výměnu za vepřín na jiném místě, teď ale souhlasila s finanční kompenzací. Podle odhadů by cena mohla činit několik stovek milionů korun.