Česká republika má vhodnou budovu v blízkosti centra Prahy, ve které by mohl bezprostředně po odchodu Velké Británie začít fungovat Evropský bankovní úřad (EBA). Pokud by Česko v kandidatuře na přesun EBA z Londýna uspělo, úřad by mohl sídlit v moderní kancelářské budově, která je ve výstavbě a bude dokončena na začátku roku 2019. Uvádí to materiál vypracovaný Úřadem vlády, který na pondělním jednání kabinetu projednají ministři. Pro kandidaturu se česká vláda rozhodla v únoru, jasno o novém sídle úřadu by mělo být v listopadu.