Česko na zahájení olympiády zastoupí šéf Senátu Štěch

Českou republiku bude na zahájení zimní olympiády a v prvních dnech her zastupovat předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Zúčastní se slavnostního zahájení olympiády, oficiálního otevření českého domu a podpoří české sportovce v prvních dnech her. Do Prahy se Štěch vrátí 14. února. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že účast prezidenta Zemana v Koreji není v plánu. "Nikdo z ministrů ani premiér se po dohodě na olympiádu nechystá," řekla ČTK mluvčí vlády Barbora Peterová. Babiš o víkendu na svém facebookovém profilu k diskusi na vládě o zahraničních cestách uvedl, že na akcích v cizině by měli Česko reprezentovat především diplomaté, které si ve světě platí. "Všem (ministrům) jsem opět velice důrazně připomněl - stejně, jako když se řešilo, kdo poletí na olympiádu - že stát není cestovní kancelář," napsal.