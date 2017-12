Česko musí být slyšet v Evropě, řekl Babiš v Černínském paláci

Nový ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) chce především zachovat kontinuitu diplomacie. Řekl to poté, co ho premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do úřadu. Babiš dodal, že hlavní prioritou zahraniční politiky bude lepší pozice České republiky v EU. Shodli se na tom, že ČR by měla lépe koordinovat svou ekonomickou diplomacii. Nástupce Lubomíra Zoarálka (ČSSD) hodlá zrychlit přijímání pracovníků z Ukrajiny.

Stropnický prohlásil, že diplomacie musí dál fungovat a není prostor pro dobu hájení. "Na ambasádách musíme připravit střídání, máme řadu významných míst, která se musí obsadit v létě příštího roku," prohlásil. K personáliím dále poznamenal, že nechystá žádné velké čistky. Z úřadu podle něj odejdou pouze političtí náměstci.