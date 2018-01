Česko by podle ministra mělo snížit stavy divočáků až o 90 procent

Evropa by kvůli africkému moru prasat měla prudce snížit stavy divočáků, je přesvědčen český ministr zemědělství Jiří Milek. V Česku by podle něj měly klesnout až o 90 procent. Milek to řekl českým novinářům na berlínském zemědělském a potravinářském veletrhu Grüne Woche. Na opatření v souvislosti s africkým morem prasat by letos Česko mohlo dát kolem 200 milionů korun.

"Pokud se máme jako Evropa v nějaké době očistit od této nákazy, tak musíme rapidně snížit v celé Evropě stav černé zvěře," řekl Milek na dotaz ČTK. "V současnosti je odhad mezi 40 až 50 kusy na tisíc hektarů honitby, kde se černá zvěř vyskytuje," uvedl. "My bychom museli odstřelit tolik divočáků, aby zůstalo maximálně pět kusů na těch tisíc hektarů," vyjádřil své přesvědčení. Potom by se podle něj choroba šířila tak pomalu, že by vlastně sama vymřela. V Česku se zatím nákaza, která není nebezpečná pro člověka, objevila v okolí Zlína.