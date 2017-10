Česká armáda by mohla do Iráku příští rok vyslat početnou vojenskou jednotku. Tvořilo by ji asi 200 až 300 vojáků z různých oborů. ČTK to řekl ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Vyslání by musela schválit vláda a poslanci, kteří vzejdou z říjnových voleb. Na začátku příštího roku do Iráku odletí výcvikový tým vojáků specializujících se ochranu před zbraněmi hromadného ničení.