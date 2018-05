Český zpěvák Mikolas Josef postoupil do finále mezinárodní soutěže Eurovize. Je teprve druhým Čechem, kterému se to podařilo. Josef v portugalském Lisabonu vystupoval se svou písní Lie To Me. O účast na sobotním finále soutěže se v semifinále utkal se zpěváky z 19 zemí.

Druhé seminfinálové kolo se koná ve čtvrtek. Česká republika se Eurovize letos účastní posedmé. Zatím nejlepším umístěním byla finálová účast a celkově 25. místo Gabriely Gunčíkové v roce 2016.