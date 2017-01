Zprávy Česko a Slovensko by si měly pomáhat při ochraně nebe

09-01-2017 15:36 | Zdeňka Kuchyňová

Od léta by si měly česká a slovenská armáda pomáhat při ochraně vzdušného prostoru. S patřičnou smlouvou souhlasila česká vláda. Na twitteru o tom informoval ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Slovenská vláda už s dokumentem vyslovila souhlas. Nyní jej dostanou k posouzení Parlamenty a následně prezidenti k ratifikaci. Pokud bude schválena, piloti by mohli zasáhnout i zbraněmi například ve chvíli, kdy by teroristi unesli civilní letadlo a chystali se s ním zaútočit. Česká republika takovou smlouvu s jiným státem nemá.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Česko a Slovensko by si měly pomáhat při ochraně nebe 09-01-2017 15:36 | Zdeňka Kuchyňová Od léta by si měly česká a slovenská armáda pomáhat při ochraně vzdušného prostoru. S patřičnou smlouvou souhlasila česká vláda. Na twitteru o tom informoval ministr obrany Martin Stropnický (ANO). Slovenská vláda už s dokumentem vyslovila souhlas. Nyní jej dostanou k posouzení Parlamenty a následně prezidenti k ratifikaci. Pokud bude schválena, piloti by mohli zasáhnout i zbraněmi například ve chvíli, kdy by teroristi unesli civilní letadlo a chystali se s ním zaútočit. Česká republika takovou smlouvu s jiným státem nemá.

Füle by mohl kandidovat na generálního tajemníka OBSE 09-01-2017 14:58 | Zdeňka Kuchyňová Diplomat a bývalý eurokomisař Štefan Füle (54) by mohl být českým kandidátem na pozici generálního tajemníka Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). ČTK to potvrdil zdroj z diplomatického prostředí. Ministerstvo zahraničí informaci odmítlo komentovat. Füle během své kariéry zastával několik velvyslaneckých pozic, například v Litvě nebo Velké Británii. Kromě toho byl ministrem pro evropské záležitosti v úřednické vládě Jana Fischera. V Evropské komisi byl do roku 2014 komisařem pro rozšíření a politiku sousedství. OBSE tvoří 57 států, zabývá se prevencí válečných konfliktů, ochranou lidských práv a také demokracie.

Vláda schválila stavbu tří průmyslových zón se státní podporou 09-01-2017 14:57 | Zdeňka Kuchyňová Nové průmyslové zóny se státní podporou by měly vzniknout v letech 2017 až 2022 u Chebu, ve Veselí nad Moravou a v Moravských Budějovicích. Materiál schválila vláda. Ministerstvo zemědělství na listopadovém jednání předchozí návrh zablokovalo, ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) nesouhlasil s tím, aby se zóny vznikaly na nejkvalitnější půdě. Celkové náklady na stavbu činí 765 milionů korun, maximální dotace ze státního rozpočtu by neměla přesáhnout 573 milionů.

Náměstí v Jilemnici zdobí šestimetrová sněhová socha Krakonoše 09-01-2017 14:55 | Zdeňka Kuchyňová Obří sněhovou sochu Krakonoše dokončuje na hlavním náměstí v Jilemnici výtvarník Josef Dufek se dvěma pomocníky. Oblíbenou turistickou atrakci staví už asi podvacáté, poprvé Krakonoše postavil v roce 1997. Náměstí ozdobí šestimetrová socha sedícího vládce hor po třech letech. "Loni nebyl sníh a rok předtím socha roztála," zavzpomínal Dufek. Krakonoš v jeho podání je pokaždé jiný. V minulosti měl například klobouk nebo sojku na rameni. Letos má nezvykle tvarovanou fajfku, kterou drží v ruce. A u boty má krkonošskou vesničku. Obří sněhové sochy vládce hor jsou s Jilemnicí spojené už více než 100 let.

Pražskou integrovanou dopravou denně využije asi 180.000 lidí 09-01-2017 12:32 | Zdeňka Kuchyňová Pražskou integrovanou dopravou (PID) mohou dnes cestující dojet do 388 mimopražských obcí, každý den příměstské linky využije zhruba 180.000 lidí. Ve středu 11. ledna uplyne čtvrtstoletí od zprovoznění prvních autobusových spojů systému. Prvními spoji v systému PID se v lednu 1992 staly autobusové linky ze stanice metra Českomoravská do Hovorčovic a z Nových Butovic do Ořechu. "Po 25 letech od těchto prvních krůčků k integrované dopravě je v rámci systému PID v provozu 161 denních a deset nočních příměstských autobusových linek, které za rok 2016 ujely na území Středočeského kraje přes 22 milionů kilometrů, což je 30 zpátečních cest ze Země na Měsíc," uvedl mluvčí pražské příměstské dopravy ROPID Filip Drápal.

Vláda se přihlásila k tradicím zápasu Charty 77 o lidská práva 09-01-2017 12:25 | Zdeňka Kuchyňová K tradicím zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva se jednomyslně přihlásila vláda. Na twitteru o tom informoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). V úvodu prvního zasedání v roce 2017 ministři přijali prohlášení, ve kterém se mimo jiné uvádí, že si kabinet váží všech obětí represí souvisejících s Chartou. Bez odvážných postojů a vytrvalého úsilí signatářů by byla k dnešní podobě státu mnohem obtížnější cesta, stojí v prohlášení. Chartisté o víkendu slavili 40. výročí od vzniku iniciativy v pražské Lucerně, od filozofa a bývalého poslance a senátora Daniela Kroupy zazněla během setkání i kritika současného kabinetu. Ten podle něj od dědictví Charty ustupuje a kvůli obchodním zájmům již není v zahraničí aktivním účastníkem boje o lidská práva.

Strukturálně znevýhodněné kraje dostanou miliardy, rozhodla vláda 09-01-2017 12:19 | Zdeňka Kuchyňová Do strukturálně znevýhodněných krajů Česka by mohly putovat až desítky miliard korun. Vláda schválila plán, který má pomoci Moravskoslezskému, Ústeckému a Karlovarskému kraji. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v tiskové zprávě uvedl, že by mělo jít především o podporu vzniku nových pracovních míst, školství a inovací, ale i o sanace ekologických škod. V posledních dvou letech rozhodla vláda do těchto krajů poslat 6,6 miliardy korun, například na program demolic či obnovu Krušných hor.

Vláda nepodpoří změnu odvodů lidí pracujících na část úvazku 09-01-2017 12:11 | Zdeňka Kuchyňová Vláda ve Sněmovně nepodpoří návrh opozičních TOP 09 a STAN, aby se při práci na částečný úvazek počítal zdravotní odvod ze skutečného výdělku. Podle podkladů připravených pro dnešní jednání ministrů by v případě schválení novely systém veřejného zdravotního pojištění přišel téměř o miliardu korun ročně. Norma by podle autorů přispěla k rozšíření částečných úvazků, víc by je využívaly matky malých dětí nebo lidé, kteří se starají o stárnoucí příbuzné. Předkladatelé tvrdí, že minimální vyměřovací základ demotivuje zaměstnance i zaměstnavatele k uzavírání pracovních poměrů na zkrácený úvazek. Vede podle nich taky k obcházení povinnosti hradit doplatek do minimálního vyměřovacího základu prostřednictvím sjednávání dohod o provedení práce.



Podle vládní legislativy se ale české zdravotnictví stále potýká s dopady nedávné finanční krize a je dlouhodobě podfinancované, proto snížení odvodů nedoporučila. Vládní legislativci navíc předkladatelům vytkli několik faktických omylů ve zdůvodnění předlohy a poukázali na to, že by založila nepřípustnou nerovnost mezi skupinami plátců pojištění. Novela by zrušila minimální vyměřovací základ jen u zaměstnanců, ponechala by jej ale u osob samostatně výdělečně činných i u lidí bez zdanitelných příjmů. Minimální záloha zaměstnanců letos činí 1485 korun.

Vnímání korupce jako problému zesílilo, ukázal průzkum 09-01-2017 12:05 | Zdeňka Kuchyňová Korupci považuje za jeden z největších problémů Česka 87 procent obyvatel. Po loňském poklesu na 81 procent je to návrat k hodnotám z let 2010 až 2012. Skoro čtvrtina Čechů míní, že úplatkářství se týká téměř všech veřejných činitelů, většině z nich ho připisuje víc než polovina účastníků prosincového průzkumu agentury STEM. Téměř dvě pětiny lidí ovšem zaznamenaly pokrok při pronásledování a trestání tunelování, rozkrádání a korupce. Výsledky STEM poskytl ČTK.