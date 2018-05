Česko a Rakousko chtějí čelit převáděčům a chránit hranice

Evropa musí společně bojovat proti převáděčům, kteří za peníze organizují převoz uprchlíků do evropského bloku, a také posílit ochranu svých vnějších hranic. Shodli se na tom premiér Andrej Babiš s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem při schůzce ve Vídni. Babiš uvedl, že Evropa problém migrace podcenila a že uprchlické kvóty nefungují a rozdělují Evropu. "Tento problém musíme vyřešit mimo Evropy. Musíme bojovat proti pašování lidí," řekl český premiér.

Oba premiéři se vyslovili i pro zlepšení infrastrukturního propojení obou států. Šéf českého kabinetu v této souvislosti vyjádřil politování, že příslušná rozhodnutí v této oblasti nebyla učiněna hned po pádu komunistického režimu v někdejším Československu v roce 1989. Česko se podle Babiše snaží uspíšit realizaci projektu dálnice z Brna do Vídně a z Prahy do Lince, byť dodal, že to "žel bude několika let ještě trvat". Oba předsedové vlád podle Kurze probírali i otázky, na které obě země nemají stejný názor, například problematiku jaderné energie.