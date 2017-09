Česká republika a Itálie chystají společný projekt, ve kterém by mohly společně pomáhat migrantům v Pobřeží slonoviny. Po čtvrtečním setkání s italským premiérem Paolem Gentilonim to řekl český předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD). Česko by mělo do projektu přispět zhruba milionem eur (přibližně 26,14 milionu korun). Projekt by pomohl zlepšit životní podmínky lidí, kteří byli do Pobřeží slonoviny vráceni z jiných zemí.