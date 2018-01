Českého důchodce odsoudili v Hongkongu za pašování drog

K trestu 27 let vězení byl za pašování drog odsouzený český důchodce v Hongkongu, informoval o tom Český rozhlas. Podle soudu 69 letý muž přivezl z Brazílie do Hongkongu více než tři kilogramy kokainu. Celníci jej zadrželi na letišti v listopadu roku 2016.

Penzista ze Šumavy svoji vinu od začátku popírá a tvrdí, že o drogách v kufru, který dostal jako dárek pro přátele, neměl tušení. Muž neumí žádný cizí jazyk a bez naslouchátka téměř neslyší. Česko má s Hongkongem smlouvu o vydávání, takže je možné, že časem bude převezen do českého vězení. Už vloni byl za pašování drog odsouzen v Hongkongu jiný český důchodce a také na 27 let. I v jeho případě se řeší vydání do České republiky.