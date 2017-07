Export zbraní a vojenského materiálu z Česka dosáhl loni rekordní hodnoty 18,2 miliardy korun, v roce 2015 to bylo 15 miliard. Z jednotlivých států české zbrojovky nejvíc vyvezly do Iráku. K vývozu vojenského materiálu bylo v roce 2016 uděleno 1180 licencí. V roce 2016 byly vyvezeny střelné zbraně a střelivo do zemí mimo EU v hodnotě 3,4 miliardy korun. Nejvíc jich mířilo do USA, Kanady a Thajska.