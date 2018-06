České úřady a soudy neuznaly svazek dvou mužů jako manželství

Brněnská matrika postupovala správně, když neuznala svazek dvou mužů uzavřený v Nizozemsku jako manželství. Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost partnerů, zjistila ČTK rozhodnutí dostupného v databázi soudu. Nizozemsko manželství stejnopohlavních párů umožňuje, Česko nikoli, má jen institut registrovaného partnerství. Muž trval na zápisu nizozemského svazku jako manželství, proto neuspěl. Vláda ANO v demisi shodou okolností minulý týden podpořila návrh skupiny poslanců, podle kterého by manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví. Podle předlohy by měli mít stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo. Jiná skupina poslanců v čele s lidovcem Markem Výborným chce naopak ústavně chránit manželství jako svazek muže a ženy. Navrhla proto doplnění listiny práv a svobod, a to i v reakci na snahy o uzákonění možnosti stejnopohlavního manželství.