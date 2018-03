České restaurace se zapojí do festivalu francouzských chutí

České restaurace se počtvrté zapojí do mezinárodní oslavy francouzské gastronomie Goût de/Good France (Chuť Francie), která se po celém světě koná 21. března. Projekt navazující na více než sto let starou myšlenku francouzského kuchaře Augusta Escoffiera představil francouzský velvyslanec v České republice Roland Galharague. Menu sestavené podle předem daných pravidel se bude podávat v 17 podnicích v Praze, Brně, Plzni nebo Hradci Králové.

"Cílem festivalu je vzdát hold francouzské gastronomii. Koná se na všech kontinentech v mnoha zemích. Letos se zapojí více než 3000 šéfkuchařů," řekl francouzský velvyslanec. Původní myšlenku kuchaře Escoffiera - tedy podávat stejné menu ve stejný den v co nejvíce městech co nejvíce lidem - obnovilo před čtyřmi lety francouzské ministerstvo zahraničí s cílem představit tradici francouzské gastronomie v celém světě. "Francouzská večeře není jen o jídle. Znamená to také společně si popovídat, umění žít a sdílet," dodal velvyslanec.