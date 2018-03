České hutě se po zavedení cel v USA obávají zvýšení importu do EU

Největší české hutní podniky, Třinecké železárny (TŽ) a ArcelorMittal Ostrava (AMO), vyvážejí do USA málo, a tak se po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení cel na dovoz oceli a hliníku neobávají poklesu exportu do Spojených států. Mohlo by se ale podle nich stát, že se zvýší dovoz z ostatních zemí do Evropy, což by evropské ocelářské firmy mohlo poškodit. Bylo by proto na místě zvážit v Evropské unii zavedení ochranných opatření. ČTK to řekly mluvčí TŽ Petra Macková Jurásková a AMO Barbora Černá Dvořáková. Třinecké elezárny celkově vyvážejí 66 procent své produkce, což znamená ročně okolo 1,65 milionu tun oceli. Drtivá většina výroby AMO jde do Česka a na okolní trhy - na Slovensko, do Maďarska, Polska, Německa a Rakouska. Malá část se pak vyváží do dalších zhruba 40 zemí, přičemž množství vyvážené do USA je podle Černé vzhledem k celkovému objemu výroby zanedbatelné.