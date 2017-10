České firmy nejraději investují v ruskojazyčných zemích a Balkáně

České firmy nejraději investují v ruskojazyčných zemích, na Balkáně nebo v Turecku. Poměrně málo investic zatím ale směřuje do Afriky a Jižní Ameriky, což souvisí i s celkově nižším exportem do těchto teritorií. Vyplývá to z informací, které na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně zveřejnila státní pojišťovna EGAP.

"Když to hodně zobecním, tak s rostoucí vzdáleností od Česka klesá ochota českých firem investovat," uvedl generální ředitel EGAP Jan Procházka. Řada českých investic se podle zástupců pojišťovny vydařila ve východní Asii, právě v této oblasti se ale Češi pustili i do projektů, které nevyšly - zejména kvůli nedostatečné adaptaci na složité místní podmínky a vztahy. Obecně podle EGAP českých investic v zahraničí přibývá.