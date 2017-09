České děti chodí do kroužků víc než v zahraničí

České děti se účastní zájmových aktivit v kroužcích častěji než jejich vrstevníci v jiných zemích. Potvrdil to letošní průzkum agentury Ipsos pro firmu Profi Credit mezi Čechy, Slováky, Bulhary a Poláky. Své děti podle něj do kroužků posílají dvě třetiny českých rodičů, zatímco například na Slovensku je to polovina. Většina Čechů vnímá mimoškolní aktivity dětí v kroužcích jako důležitou součást vzdělávání a výchovy.

Mezi nejpopulárnější patří v Česku podle výzkumu sportovní a umělecké kroužky. Na nějaký sport posílá své děti zhruba polovina českých rodičů, přičemž z uměleckých aktivit nejčastěji hrají děti na hudební nástroj nebo chodí na kroužek keramiky, která v jiných zemích není tolik oblíbená jako v ČR. Ani další v Česku klasické kroužky, mezi které patří například hra na hudební nástroj a dramatická výchova, nejsou podle autorů průzkumu jinde ve světě příliš běžné. Většina dětí v zahraničí navštěvuje spíše sportovní kluby, vyplynulo z průzkumu.