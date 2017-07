Češka, kterou zranil předminulý týden útočník na pláži v Egyptě, v noci na dnešek zemřela, oznámil na twitteru ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že do nemocnice v Káhiře míří soudní lékař, který provede ohledání těla a rozhodne, zda bude provedena pitva v Egyptě. Stav pacientky se prudce zhoršil v pondělí. Do káhirské nemocnice proto odcestovali i čeští lékaři. Ve středu ministerstvo zdravotnictví informovalo, že žena je ve stavu klinické smrti. Příbuzní Češky se již ve středu vrátili do České republiky vojenským speciálem, který byl připraven pro případnou přepravu zraněné ženy.

Česká diplomacie se na egyptskou stranu obrátila s nótou, v níž požaduje urychlené objasnění okolností útoku. Odehrál se 14. července na pláži v letovisku Hurgada. Mladý Egypťan tam zabil dvě Němky a několik dalších žen pobodal. Šestatřicetiletou Češku zasáhl do nohy a do zad.