Česká republika je 87. nejlidnatějším státem světa

Česká republika je mezi více než dvěma sty státy světa 87. nejlidnatějším. V Evropě jí s 10,675 milionu obyvatel patří 14. místo. Vyplývá to z mezinárodního srovnání, které zveřejnil Český statistický úřad. Přestože Česká populace stárne, patří obyvatelstvo s věkovým mediánem 41,5 roku mezi 28 státy Evropské unie k mladším. Nejstarší jsou v EU Němci s mediánem 45,8 roku. Počet lidí v Česku bude do roku 2025 postupně narůstat na 10,712 milionu, pak začne pozvolna klesat. V roce 2050 bude Čechů 10,478 milionu, o 15 let později už jen 10,151 milionu. Česká republika se v rámci Evropské unie řadí například mezi země s nejnižší kojeneckou úmrtností a nejnižším podílem lidí ohrožených příjmovou chudobou či sociálním vyloučením. Patří ale také mezi státy, v nichž obyvatelstvo nejvíce trpí nadváhou a evropský průměr přesahuje i z hlediska podílu kuřáků v populaci.

Co se týče vzdělanosti, v podílu osob s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním zaujímá Česko v unii 24. místo s 21,1 procenta. V tomto směru je na tom nejlépe Británie, nejhůře Rumunsko. "S hodnotou 70,9 procenta se řadíme na první místo mezi státy EU v podílu osob se středoškolským vzděláním ukončeným závěrečnou nebo maturitní zkouškou či s nástavbovým vzděláním, jako jsou pomaturitní rekvalifikační kurzy. Unijní průměr činí 45 procent," poznamenal místopředseda ČSÚ Marek Rojíček.