Ministerstvo obrany by i během dalších 12 měsíců mělo pomáhat spolku Berkat s leteckým převážením humanitární a zdravotnické péče do Afghánistánu. Počítá s tím materiál, který resort předkládá vládě. Do země směřují oční rohovky určené k transplantacím, zdravotnické, hygienické a humanitární zásilky. Češi v roce 2005 v Afghánistánu provedli první transplantaci oční rohovky, od té doby bylo stejných zákroků vykonáno přibližně 280.