Česká paterčata slaví pět let

Česká paterčata - čtyři chlapečci a jedna holčička - slaví páté narozeniny. Při prvních vyšetřeních to podle matky Alexandry Kiňové vypadalo, že ke staršímu synovi Antoniovi přibudou "obyčejná" dvojčata. Při následných prohlídkách ale lékař objevil další plody. "Bála jsem se jít na další ultrazvuk. Říkala jsem si: Co když mi tam najdou další hlavičku?," vzpomínala posléze Kiňová na dobu, kdy se život rodiny ze středočeských Milovic obrátil vzhůru nohama. Zlom přišel zejména poté, co se příběh o paterčatech objevil v novinách.

V Česku v posledních letech ubývá porodů vícerčat. Zatímco před deseti lety na tisícovku porodů připadaly dvě desítky narození dvou a více dětí naráz, předloni jich bylo 15. Stále je to ale výrazně víc, než před dvěma či třemi desetiletími. Vyplývá to z poslední demografické příručky Českého statistického úřadu. Statistici zveřejnili údaje od roku 1950. V Česku se od té doby narodila více než tisícovka trojčat. Čtyřčata přišla na svět jedenadvacetkrát. A jediná paterčata. Rodiče dvojčat a vícerčat mají od letoška vyšší rodičovskou. Do konce loňska dostávali stejně jako matka či otec jednoho dítěte. Nyní mohou vyčerpat místo 220.000 korun celkem 330.000 korun.