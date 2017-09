Česká firma získala cenu za endoprotézy, které s pacienty rostou

Za endoprotézy stehenní kosti pro děti, které s pacientem dokáží růst, dostala firma Beznoska ocenění Technologické agentury ČR. Vyvinuté endoprotézy stehenní kosti v současnosti užívají v Česku dva dětští pacienti, operovali je lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. V rozhovoru pro ČTK to řekl hlavní konstruktér David Sitte. Endoprotézou se nahrazuje kolenní kloub a část stehenní kosti především u nádorových onemocnění. Tato diagnóza je u dětí častější než u dospělých, jenže právě u dětí se obtížněji řeší. Důvodem je to, že kosti dětí do určitého věku rostou, zatímco klasická endoprotéza zůstává stále stejně velká. Konstruktéři proto museli vyvinout takovou náhradu, kterou půjde jednoduše prodlužovat podle toho, jak pacient roste.